«Тамбов» — «Спартак»: прямая трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Тамбов» – «Спартак». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Антон Анопа (Благовещенск).



Московский «Спартак» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.