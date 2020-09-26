«Зенит» — «Уфа»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Зенит» – «Уфа». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери – Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Петербргский «Зенит» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Спартак» (17) и ЦСКА (16).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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