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Чеснаускис: после игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы

Чеснаускис: после игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис поделился воспоминаниями от игры в стане «железнодорожников» с Сергеем Овчинниковым.

«Я выходил на замену. На моей позиции играл Марат Измайлов. Со сборником сложно было конкурировать. У нас было много талантливых игроков — Сычев, Билялетдинов. Лоськов был мозгом команды. Маминов, Ассатиани. Евсеев носился по бровке. Овчинников в воротах — вообще стена. Хорошая банда.

Стебали ли Овчинникова за длинные волосы? Нет. Когда закачивался матч, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы. Вот так он восстанавливался после матчей», — цитирует Дейвидаса Чеснаускиса Metaratings.

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