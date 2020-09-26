Чеснаускис: после игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы
Бывший игрок «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис поделился воспоминаниями от игры в стане «железнодорожников» с Сергеем Овчинниковым.
«Я выходил на замену. На моей позиции играл Марат Измайлов. Со сборником сложно было конкурировать. У нас было много талантливых игроков — Сычев, Билялетдинов. Лоськов был мозгом команды. Маминов, Ассатиани. Евсеев носился по бровке. Овчинников в воротах — вообще стена. Хорошая банда.
Стебали ли Овчинникова за длинные волосы? Нет. Когда закачивался матч, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы. Вот так он восстанавливался после матчей», — цитирует Дейвидаса Чеснаускиса Metaratings.
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- 26 сентября 2020
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