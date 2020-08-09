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Овчинников: когда Акинфеев будет заканчивать, ни один вратарь не сможет с ним сравниться

Овчинников: когда Акинфеев будет заканчивать, ни один вратарь не сможет с ним сравниться
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением по поводу уровня капитана красно-синих Игоря Акинфеева.

«С Акинфеевым только я мог тягаться в первую его тренировку, когда ему было 16 лет. На второй он уже был сильнее меня. Когда Игорь будет заканчивать карьеру, ни один вратарь потенциально не сможет с ним сравниться. Он обладает гиперталантом, который позволяет 20 лет играть на высочайшем уровне. Любой тренер РПЛ назовёт его лучшим вратарём. Когда бьют по нашим воротам, никто не пугается, а когда кричат «гол» — мы удивляемся. Самая высокая оценка игры вратаря — когда игроки и тренер не поворачивают голову во время удара.

Игорь фундаментален для ЦСКА. Он несёт не только игровую, но и социальную нагрузку. Когда он закончит играть, это будет реальная потеря, которую восполнить будет невозможно, даже если взять вратаря такого же уровня. Именно его имя гипнотически действует на соперника. Это бренд. Он прямо потрясающий человек и друг», — приводит слова Овчинникова Sport24.

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