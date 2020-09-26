Онугха: ничего хорошего в боксе нет — ты много отдаёшь, а что-то взамен получают единицы

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал об опыте занятий боксом.



«Бокс намного тяжелее футбола в плане тренировок, это общеизвестный факт. Работа просто адская, после по дороге домой чуть ли не засыпал на ходу. Так как у меня тяжелый вес (под 90 кг), то спарринговался с ребятами и по 100 килограммов. Удары очень чувствовались, под конец боксерской годовой карьеры стал ощущать, что где-то не могу уснуть, где-то чуть даже подтормаживаю. Понял, что ничего хорошего в этом нет. Слишком много отдаёшь этому виду, а что-то взамен получают единицы. Тогда мне и тренер по боксу, и пензенский «Зенит» ставили условие — выбрать что-то одно. Выбрал футбол.



Помню, проиграл в полуфинале, по-моему, областных соревнований. Мне было 19 лет, сопернику — 30. Он 24 года занимался боксом, с шести лет, а я — год. Но на областных это неважно, поэтому попал на него. Проиграл во втором раунде после жёсткого удара в печень. Очень сильно переживал и где-то через месяц, наверное, ушёл. Сломило меня то поражение», — приводит слова форварда сайт телеканала «Матч ТВ».

«Тамбов» объявил о переходе Онугхи из «Краснодара» на правах аренды