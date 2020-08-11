«Тамбов» объявил о переходе Онугхи из «Краснодара» на правах аренды

Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа, сообщает сайт тамбовского клуба.

Выступать за «Тамбов» футболист будет под девятым номером.

Герман играет за «Краснодар» с 2018 года. В минувшем сезоне ФНЛ нападающий провёл за вторую команду «быков» 23 матча, в которых забил 11 голов. Он получил приглашение в основную команду, за которую дебютировал 25 сентября 2019 года в кубковом матче с «Нижним Новгородом». Всего за основной состав «Краснодара» провёл 3 встречи.

«Тамбов» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.