«Тамбов» объявил о переходе Онугхи из «Краснодара» на правах аренды
Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа, сообщает сайт тамбовского клуба.
Выступать за «Тамбов» футболист будет под девятым номером.
Герман играет за «Краснодар» с 2018 года. В минувшем сезоне ФНЛ нападающий провёл за вторую команду «быков» 23 матча, в которых забил 11 голов. Он получил приглашение в основную команду, за которую дебютировал 25 сентября 2019 года в кубковом матче с «Нижним Новгородом». Всего за основной состав «Краснодара» провёл 3 встречи.
«Тамбов» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Алексей Грицаенко стал игроком «Тамбова»
- 11 августа 2020
-
16:27
-
16:27
-
16:16
-
16:13
-
15:59
-
15:56
-
15:53
-
15:49
-
15:22
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
15:00
-
14:44
-
14:39
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:37
-
12:23
-
12:15
-
12:15
-
12:02
-
11:47
-
11:26
-
11:20
-
11:09
-
11:06
-
10:45
Партнерский контент