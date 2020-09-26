Тедеско: трансферы? «Спартаку» нужен крайний правый защитник

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал трансферные цели клуба.



«Трансферы? Нам нужен крайний правый защитник, клуб прикладывает все усилия», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.



26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.



После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона