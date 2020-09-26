Сердар Азмун покинул поле на электромобиле из-за травмы в матче с «Уфой»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул поле на медицинском электромобиле в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Иранец держался за ногу. Напомним, через неделю сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским «Спартаком». В данный момент команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

До получения травмы Азмуну удалось оформить дубль в матче. Азмун открыл счёт на 24-й минуте встречи, а на 64-й сделал счёт 3:0. Матч из-за травмы не смог доиграть и бразильский нападающий Малком. Форвард покинул поле на 52-й минуте. В перерыве встречи был заменён центральный защитник Деян Ловрен.

До конца встречи остались считаные минуты, «Зенит» выигрывает у подопечных Вадима Евсеева со счётом 4:0.