«Зенит» разгромил «Уфу» со счётом 6:0, Дзюба оформил хет-трик

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.

На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ему ассистировал Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.

Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.

Петербургский «Зенит» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Спартак» (20) и ЦСКА (16).