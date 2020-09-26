«Спартак» после 9 туров опережает график чемпионского сезона-2016/2017

«Спартак» одержал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» и набрал 20 очков. Это лучший отрезок впервые с сезона-2013/2014.

Под руководством Валерия Карпина семь лет назад красно-белые набрали столько же очков после 9 туров. В чемпионский сезон-2016/2017 подопечные Массимо Карреры имели в активе 19 очков после такого же отрезка. В минувшем сезоне «Спартак» набрал 14 очков.

В матче с «Тамбовом» впервые в этом розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.