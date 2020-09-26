Айртон — о своём дубле: боже, спасибо тебе за всё

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал дубль в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

«Боже, спасибо тебе за всё. Плюс 3 очка, два гола», — написал Айртон на своей странице в «Инстаграме».

«Великий игрок!» — написал в комментариях к посту форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.

После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».