Айртон — о своём дубле: боже, спасибо тебе за всё
Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал дубль в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«Боже, спасибо тебе за всё. Плюс 3 очка, два гола», — написал Айртон на своей странице в «Инстаграме».
«Великий игрок!» — написал в комментариях к посту форвард «Спартака» Джордан Ларссон.
Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.
После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».
«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона
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