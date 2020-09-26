«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и возглавил таблицу АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, которому ассистировал защитник Шеймус Коулман.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Шейку Куйяте с передачи хавбека Эндроса Таунсенда сравнял счёт.

На 40-й минуте нападающий Ришарлисон вывел ливерпульскую команду вперёд, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Ливерпульская команда ещё не проигрывала в новом сезоне чемпионата. «Кристал Пэлас» (6) занимает пятое место.