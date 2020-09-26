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«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и возглавил таблицу АПЛ

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и возглавил таблицу АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, которому ассистировал защитник Шеймус Коулман.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Шейку Куйяте с передачи хавбека Эндроса Таунсенда сравнял счёт.

На 40-й минуте нападающий Ришарлисон вывел ливерпульскую команду вперёд, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Ливерпульская команда ещё не проигрывала в новом сезоне чемпионата. «Кристал Пэлас» (6) занимает пятое место.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
26 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 10'   1:1 Куйяте – 26'   1:2 Ришарлисон – 40' (пен)
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