Айртон добыл победу, фанаты выбежали на поле ради селфи. Фото с матча «Тамбов» — «Спартак»

26 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» «Спартак» одержал уверенную победу в матче девятого тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Оба гола записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон. Бразилец поразил ворота соперников на 75-й минуте, а на 84-й минуте матча забил вновь. Кроме того, арбитр встречи Игорь Панин не засчитал гол Эсекьеля Понсе.



После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».



Лучшие кадры с матча «Тамбов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.