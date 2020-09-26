«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы команд на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нобоа, Юсупов, Заика, Жоазиньо, А. Заболотный, Бурмистров.

Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Боковой, Немченко.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров, Мартынович, Уткин, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.

Запасные: Синицын, Газинский, Сорокин, Рамирес, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анастасия Пустовойова (Москва).