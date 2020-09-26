Гендиректор «Зенита» — о 6:0: будем считать это ответом на игру «Баварии» с «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (6:0).
«Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причём теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается. Но мы же помним победу «Баварии» в матче с «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей — это наш юбилей.
Что касается Азмуна, у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, все вернутся в строй к матчу со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
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