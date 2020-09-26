Голы Айртона — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Спартак»

26 сентября в Саранске состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон.
Впервые в этом розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.
После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на второе место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Матч ТВ».
- 26 сентября 2020
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