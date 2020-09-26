Арбитр Федотов — об отменённом голе «Спартака»: со стороны Айртона не было фола

Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

«Если Понсе забил гол после свистка, то VAR вмешаться не мог. Судя по всему, так и было. Но фола со стороны Айртона не было, оба игрока выставляли руки, а футболист «Тамбова» просто решил упасть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В этом розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» впервые вышел на поле Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.