Арбитр Федотов — об отменённом голе «Спартака»: со стороны Айртона не было фола
Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).
«Если Понсе забил гол после свистка, то VAR вмешаться не мог. Судя по всему, так и было. Но фола со стороны Айртона не было, оба игрока выставляли руки, а футболист «Тамбова» просто решил упасть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В этом розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» впервые вышел на поле Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.
«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона
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