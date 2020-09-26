«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.
Уже на 4-й минуте встречи арбитр Сергей Карасёв указал на точку — Сергей Петров наступил на ногу Кириллу Заике в штрафной. К мячу подошёл Кристиан Нобоа и уверенно реализовал пенальти. Эквадорец единолично возглавил гонку бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 7-й гол.
Во втором тайме Заика за две минуты получил две жёлтые карточки — сначала на 53-й минуте Кирилл остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в Петрова. Следом за ним Карасёв удалил и главного тренера хозяев Владимира Федотова за излишние эмоции.
На 59-й минуте Петров реабилитировался за пенальти в свои ворота. Удар Кабеллы из-за штрафной сочинцы блокировали, но защитник подобрал мяч у ворот и пробил точно под дальнюю штангу — 1:1.
Таким образом, «Сочи» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. «Краснодар» (15) — на 5-й строчке.
- 26 сентября 2020
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