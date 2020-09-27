Главный тренер сборной Польши заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек заразился коронавирусом.
«Тесты на коронавирус, проведенные у тренера сборной Польши Ежи Бжечека, дали положительный результат. Позже специалист был отправлен на карантин в соответствии с действующими санитарными правилами», — говорится в сообщении пресс-службы Польского футбольного союза, опубликованном на странице в «Твиттере».
Напомним, сборная Польши проведёт матч группового этапа Лиги нациё УЕФА с национальными командами Италии (11 октября), а также Боснии и Герцеговины (14 октября). Сборная Польши набрала 3 очка в 2 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 1 Лиги А в Лиге наций. Лидером группы является национальная команда Италии (4). Нидерланды (3) — на 2-м месте, Босния и Герцеговина (1) — на последнем, 4-м месте.
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