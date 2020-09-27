Пиоли: мы должны играть как настоящий «Милан», впереди сложные семь дней

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил важность предстоящей игровой недели.

«Очень доволен тем, что делаем сейчас, но нас ждёт семь очень важных дней, будут сложные матчи. Мы должны играть как настоящий «Милан» и набирать очки, плюс очень важен плей-офф Лиги Европы.

Чалханоглу в последнее время играет на высшем уровне. Что касается того, может ли Ребич играть как центральный нападающий, он игрок, который даёт нам мощь в атаке. Он может сыграть и центрфорварда, не теряя своих лучших качеств", — цитирует Пиоли Football Italia.

Благодаря победе в матче с норвежским «Будё-Глимт», «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября в Португалии.