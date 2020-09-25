«Милан» продлил беспроигрышную серию до 16 матчей, повторив достижение Анчелотти
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Как сообщает Opta в «Твиттере», беспроигрышная серия «Милана» во всех соревнованиях под руководством Стефано Пиоли, насчитывает уже 16 матчей, из которых 12 завершились победами. Последний раз «Милан» отметился подобной серией в ноябре 2008 года, когда командой руководил Карло Анчелотти, ныне возглавляющий английский «Эвертон».
Благодаря победе над норвежским «Будё-Глимт», «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября в Португалии.
Пиоли: во многом победа «Милана» в матче отбора Лиги Европы — это заслуга Чалханоглу
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