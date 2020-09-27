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«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва. Через 4 минуты защитник «Ростова» Евгений Чернов сравнял счёт. На 40-й минуте полузащитник Кэнто Хасимото вывел гостей вперёд. В компенсированное время первого тайма Хасимото оформил дубль. Во втором тайме, на 66-й минуте, главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего гости остались в меньшинстве. Второй гол за «Арсенал» в компенсированное время встречи забил Мохаммед Кадири.

«Ростов» набрал 17 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (8) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Кангва – 9'   1:1 Чернов – 13'   1:2 Хасимото – 40'   1:3 Хасимото – 45+1'   2:3 Кадири – 90+4'
Удаления: нет / Глебов – 66'
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