Дмитрий Сенников: «Локомотиву» будет очень тяжело переиграть центр поля ЦСКА

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 мск.
«Интересно посмотреть на «Локомотив» в игре с прямым конкурентом, который набрал ход. В этом году у ЦСКА может стабилизироваться игра, они сделали хорошее усиление. Не удивительно, что они идут вверху. «Локомотив» играет хорошо в обороне, но мало что делает в атаке.
Крыховяк — один из лидеров, в плане созидания игра команды изменится. Гжегож не только отбирает мяч, но и делает много передач вперёд. Всё сегодня будет зависеть от его сменщиков.
«Локо» может неплохо сыграть впереди, есть хорошие исполнители в лице Смолова и Миранчука. Большой плюс, повторюсь, строгость игры в обороне, пока это приносит результат. Пока ищут игру Лисакович и Камано, стоит играть от дома. В атаке пока нужно рассчитывать на индивидуальное мастерство, сыгранности пока нет. Также сегодня будет очень тяжело переиграть центр поля ЦСКА», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 сентября 2020
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