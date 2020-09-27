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«Алания» обыграла «Текстильщик» в матче ФНЛ

«Алания» обыграла «Текстильщик» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» победила ивановский «Текстильщик» со счётом 3:1. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Колосков и Артур Зайнагутдинов (оба — Уфа).

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Хетаг Кочиев. В середине тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Алексея Губочкина. На 33-й минуте «Аланию» вывел вперёд Алан Хабалов. Вскоре третий гол забил Батраз Гурциев. На 61-й минуте счёт до крупного мог довести Ислам Машуков, но он не реализовал пенальти.

В другом матче 12-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» на своём поле проиграло астраханскому «Волгарю» со счётом 0:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 Кочиев – 4'   1:1 Губочкин – 23'   2:1 Хабалов – 33'   3:1 Гурциев – 40'
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
0 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Болонин – 70' (пен)
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