«Алания» обыграла «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» победила ивановский «Текстильщик» со счётом 3:1. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Колосков и Артур Зайнагутдинов (оба — Уфа).
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Хетаг Кочиев. В середине тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Алексея Губочкина. На 33-й минуте «Аланию» вывел вперёд Алан Хабалов. Вскоре третий гол забил Батраз Гурциев. На 61-й минуте счёт до крупного мог довести Ислам Машуков, но он не реализовал пенальти.
В другом матче 12-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» на своём поле проиграло астраханскому «Волгарю» со счётом 0:1.
- 27 сентября 2020
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