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Вагнер Лав спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана

Вагнер Лав спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 11-го тура чемпионата Казахстана «Окжетпес» и «Кайрат» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кокшетау на стадионе «Окжетпес». Обслуживал матч арбитр Александр Гаузер, ассистировали судьи на линиях Юрий Тихонюк и Айдын Тасыбаев.

Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Пламен Димов. В середине тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Небойши Косовича. На 38-й минуте «Кайрат» вывел вперёд Абат Аимбетов. В концовке тайма счёт сравнял Артём Дмитриев. На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Дмитриев. На 73-й минуте «Кайрат» от поражения спас Вагнер Лав.

«Кайрат», набрав 25 очков в 10 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. «Окжетпес» (6) — на 10-м месте.

Казахстан - Премьер-лига. 11-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Окжетпес
Кокшетау
Окончен
3 : 3
Кайрат
Алма-Ата
1:0 Димов – 6'   1:1 Косович – 28'   1:2 Аимбетов – 38'   2:2 Дмитриев – 45+2'   3:2 Дмитриев – 57'   3:3 Лав – 73'
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