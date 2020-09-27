Вагнер Лав спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана
В матче 11-го тура чемпионата Казахстана «Окжетпес» и «Кайрат» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кокшетау на стадионе «Окжетпес». Обслуживал матч арбитр Александр Гаузер, ассистировали судьи на линиях Юрий Тихонюк и Айдын Тасыбаев.
Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Пламен Димов. В середине тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Небойши Косовича. На 38-й минуте «Кайрат» вывел вперёд Абат Аимбетов. В концовке тайма счёт сравнял Артём Дмитриев. На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Дмитриев. На 73-й минуте «Кайрат» от поражения спас Вагнер Лав.
«Кайрат», набрав 25 очков в 10 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. «Окжетпес» (6) — на 10-м месте.
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