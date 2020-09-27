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Николич прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Николич прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча с ЦСКА (1:0).

«Поздравляю команду, доволен тем, что сегодня увидел. Молодцы, бойцы! Мы заслужили три очка. Забили один, но дважды били в перекладину, попали в штангу, могли бы закрывать вопрос о результате раньше. Очень важные три очка. В последних трёх матча не пропускаем, несмотря на тяжёлый график. Я увидел команду на поле – браво!

Счастлив, что выиграли. И это главное для меня. Игнатьев — очень качественный игрок. Он может играть и слева, и справа. Счастлив, что у меня такой вингер – играющий на четырёх-пяти позициях», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

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