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«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря голу Смолова

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря голу Смолова
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва).

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.

В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Смолов – 45'
Удаления: Бистрович – 59' / нет
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