Хосеп Гвардиола: «Лестер» стоял в своей штрафной даже при счёте 5:2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (2:5).
«Мы хорошо играли в первом тайме, забили быстрый гол. „Лестер Сити“ обороняется глубоко, поэтому забить им непросто. Проблема оказалось в том, что мы нервничали, стараясь забить второй и третий голы. Нам нужно быть более хладнокровными, но у нас нет атакующих игроков. Мы занервничали и трижды допустили пенальти в наши ворота. Не знаю, сколько моментов создал соперник.
Нам нужно терпение. Это была вторая игра в сезоне, поэтому мы должны понять, что нам сделать, чтобы не допустить повторения матча с «Лестером». Мне жаль ребят и клуб. Соперник не хотел играть, они стремились только контратаковать.
Мы не могли создать 10 моментов, это сложно. Даже при счёте 5:2 «Лестер» стоял в своей штрафной. Но я не собираюсь сдаваться, а попытаюсь найти решение", — приводит слова Гвардиолы ВВС.
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