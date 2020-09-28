Спортивный директор «Тамбова»: «Спартаку» очень фартит — в нужный момент нужный рикошет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:2).



«Для нас главное — создать коллектив, который будет бороться, бороться друг за друга. Речь не только о футболистах, но и о тренерах, медицинском и административном штабе. Нужно подбирать футболистов, которые будут супермотивированы. Мелкадзе — хороший пример, он сделал шаг назад, чтобы сделать 2-3 шага вперёд. Кстати, хочу его поздравить, он сегодня забил.

Как продвигается вопрос со строительством стадиона? Тяжело говорить, я не компетентен в этом вопросе. Знаю только, что делается всё, чтобы РПЛ в этом году приехала в Тамбов. Обязательно в этом сезоне будем играть дома. Переезд в другой город? Это слухи.

Со «Спартаком» была довольно неплохая игра, мы ни в чём не уступали сопернику. При счёте 0:0 забей — результат был бы другим. И «Спартаку» очень фартит — в нужный момент нужный рикошет. Второй гол в наши ворота — это просто потеря концентрации. Почему играл не Рыжиков? Есть тренерский штаб, он принимает решение", — сказал Худяков в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».