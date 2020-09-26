Вратарь «Тамбова»: проиграли «Спартаку» абсолютно не по делу, на гол мы точно наработали
Вратарь «Тамбова» Никита Чагров прокомментировал матч 9-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча в Саранске закончилась со счётом 2:0 в пользу спартаковцев.
— Очень обидное поражение. Считаю, что проиграли мы абсолютно не по делу. Моментов для того, чтобы забить у нас было точно не меньше, чем у соперника. Да и в целом до первого пропущенного мяча играли мы достаточно неплохо. Качественно оборонялись, хорошо выбегали в контратаки. Многое из того, о чём договаривались до игры, выполнили. Как бы банально это ни прозвучало, но забей мы свой мяч при счёте 0:0, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось. А на гол в ворота «Спартака» мы точно наработали", — сказал Чагров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 26 сентября 2020
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