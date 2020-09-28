Доменико Тедеско: по вечерам включаю телевизор и запоминаю русские слова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что предпочитает читать, а также объяснил, почему пока не изучает русскоязычную прессу.



«Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. Каждое утро я захожу к ним на сайт, смотрю 10 минут новости и начинаю работать. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России. На русском пока не читаю: да, знаю алфавит, где-то за минуту прочитаю и более-менее пойму смысл предложения, но тогда чтение затянется, хаха. Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много «подача» и «штрафной».



Кроме Kicker и немецкой газеты ничего не читаю – не хватает времени. Кажется, что во времена «Мерседеса» и подъёмов в пять утра оставалось больше времени – и на чтение, и просто. В прошлом месяце не читал ничего, из последнего прочитанного – биография Аллегри», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Поговорили с Тедеско о жизни в Германии: как печатал газеты и продавал «Мерседесы» Интервью про журналистику и подъёмы в пять утра.