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Доменико Тедеско: по вечерам включаю телевизор и запоминаю русские слова

Доменико Тедеско: по вечерам включаю телевизор и запоминаю русские слова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что предпочитает читать, а также объяснил, почему пока не изучает русскоязычную прессу.

«Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. Каждое утро я захожу к ним на сайт, смотрю 10 минут новости и начинаю работать. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России. На русском пока не читаю: да, знаю алфавит, где-то за минуту прочитаю и более-менее пойму смысл предложения, но тогда чтение затянется, хаха. Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много «подача» и «штрафной».

Кроме Kicker и немецкой газеты ничего не читаю – не хватает времени. Кажется, что во времена «Мерседеса» и подъёмов в пять утра оставалось больше времени – и на чтение, и просто. В прошлом месяце не читал ничего, из последнего прочитанного – биография Аллегри», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Поговорили с Тедеско о жизни в Германии: как печатал газеты и продавал «Мерседесы»
Интервью про журналистику и подъёмы в пять утра.
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