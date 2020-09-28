Черчесов: нам нужно познакомиться с Жировым, понять, насколько он обучаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение вызвать в национальную команду защитника «Зандхаузена» Александра Жирова.

«Мы следили за ним. Он уже больше года в Германии, последнее время играет стабильно, был капитаном. Не забывайте, что на последнем сборе у нас был Нойштедтер, который не играл. Он до сих пор без клуба. Сорокин сыграл одну игру, не очень качественно. А Жиров играет во второй Бундеслиге, знаем уровень этой лиги. Есть возможность его сравнить, оценить его качества, сделать тесты, чтобы иметь информацию. Хорошо, что Кутепов сыграл несколько игр, вышел на определённый уровень. В этой позиции у нас замена на 50% по сравнению с прошлым сбором.



Какие сильные качества Жирова? Крепкий левоногий футболист. Нужно посмотреть нюансы. Потому что у тренера могут быть свои требования. Нам нужно познакомиться, понять, насколько он обучаем. По фактуре он как Сорокин – такого же роста, чуть помощнее, более взрослый. Вторая Бундеслига его направила, может, он чуть по-другому стал смотреть на мир и футбол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.