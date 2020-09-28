Денис Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков присутствует на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между подмосковными «Химками» и московским «Динамо» (0:0, идёт 1-й тайм).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Глушаков и «Химки» согласовали условия контракта.

Глушаков на фотографии справа.

В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии игрок опроверг информацию о несостоявшемся переходе.



Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.



«Химки», набрав 3 очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.