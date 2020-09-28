Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Монцу», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт ганского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Добро пожаловать, Кевин-Принс!» — говорится в сообщении пресс-службы «Монцы».

Часть прошлого сезона Боатенг выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Турции, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее Боатенг играл за такие клубы, как «Герта», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундская «Боруссия», «Дженоа», «Милан», «Шальке», «Айнтрахт», «Барселона», «Сассуоло», и в других командах. С 2010 по 2014 год хавбек вызывался в расположение национальной команды Ганы.