ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента парагвайской «Олимпии» за договорные матчи

Президент парагвайского клуба «Олимпия» Марко Тровато пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, за манипуляции результатами матчей, а также отказ от сотрудничества со следствием, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).



Дисциплинарный комитет ФИФА обязал Тровато выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (около € 93 тыс.). Напомним, расследование касалось серии матчей, проведённых с 2018 по 2019 год. Сообщается, что у Тровато есть десять дней, чтобы подать апелляцию на решение ФИФА.

«Олимпия» — один из самых титулованных клубов в мире. Обладатель Кубка Либертадорес (1979, 1990, 2002), а также Межконтинентального кубка (1979).