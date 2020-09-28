ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента парагвайской «Олимпии» за договорные матчи
Президент парагвайского клуба «Олимпия» Марко Тровато пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, за манипуляции результатами матчей, а также отказ от сотрудничества со следствием, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Дисциплинарный комитет ФИФА обязал Тровато выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (около € 93 тыс.). Напомним, расследование касалось серии матчей, проведённых с 2018 по 2019 год. Сообщается, что у Тровато есть десять дней, чтобы подать апелляцию на решение ФИФА.
«Олимпия» — один из самых титулованных клубов в мире. Обладатель Кубка Либертадорес (1979, 1990, 2002), а также Межконтинентального кубка (1979).
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