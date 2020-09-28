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«Антальяспор» с Кудряшовым одержал вторую победу в чемпионате Турции

«Антальяспор» с Кудряшовым одержал вторую победу в чемпионате Турции
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Денизлиспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 58-й минуте встречи, единственный гол забил защитник «Антальяспора» Вейсель Сары.

Российский полузащитник Фёдор Кудряшов вышел на поле в стартовом составе «Антальяспора» и играл до финального свистка.

«Антальяспор» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Денизлиспор» (1) — на предпоследнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Карагюмрюк», в 3 встречах набравший 7 очков. В следующем туре чемпионата Турции «Антальяспор» сыграет с клубом «Йени Малатьяспор». Встреча пройдёт 3 октября.

Турция - Суперлига. 3-й тур
28 сентября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
1 : 0
Денизлиспор
Денизли
1:0 Сары – 58'
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