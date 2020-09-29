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«Их привычный приём — жалоба». Шейдаев жёстко ответил Мхитаряну

«Их привычный приём — жалоба». Шейдаев жёстко ответил Мхитаряну
Футбол / Италия 0

Нападающий бакинского «Сабаха» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал заявление полузащитника «Ромы» и национальной команды Армении Генриха Мхитаряна по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мхитарян прежде всего армянин, а уже потом – игрок итальянского клуба. Завтра он, возможно, станет играть за «Барселону» или «Ювентус», сменит цвета футболки, но навсегда останется армянином. Их привычный приём – это жалоба. Их стенания и жалобы мы видим на любом поле – футбольном, дипломатическом, на поле битвы. Бог им всем судья.

В футбол играть у него, конечно, получается чуть лучше. Ненамного, но лучше. А про нагнетания и враньё армян я точно не скажу лучше, чем в своё время написал Александр Сергеевич Пушкин», — приводит слова Шейдаева Azerisport.

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