Игнашевич раздавал указания, Алдонин веселился. Яркие фото с открытой тренировки «Торпедо»

Сегодня, 29 сентября, в Москве в «Лужниках» московское «Торпедо» провело открытую тренировку для журналистов ведущих спортивных СМИ. Футболисты начали подготовку к матчу с «Томью», который состоится в спортгородке Лужников в ближайшее воскресенье, 4 сентября 2020 года.



Сегодняшнее занятие носило восстановительный характер и было ознаменовано появлением людей с фото- и видеокамерами. Объяснение этому факту простое: тренировка была открытой для представителей СМИ, которые после её окончания также получили возможность пообщаться с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Лучшие кадры с открытой тренировки «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.