Нападающий Лерой Зане не поможет «Баварии» в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте мюнхенской команды.



24-летний футболист получил повреждение колена. Сообщается, что защитник Давид Алаба также может пропустить эту встречу.



Зане перешёл в «Баварию» 15 июня 2020 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 49 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.



Матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия» Д состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 21:30 мск. «Бавария», набрав в 34 встречах 82 очка, стала по итогам сезона-2019/2020 чемпионом Германии. Дортмундская «Боруссия» (69) заняла второе место.