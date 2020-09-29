Арбитр Федотов: Карасёву уже психологически тяжело работать. Ему отдыхать надо
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0)
«Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не назначил пенальти в ворота «Локомотива». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге.
Но по этому моменту претензии стоит предъявлять, скорее, Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Отсудил два матчаподряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет, что ли? У Вилкова за матч оценка 7,9", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Уткин: матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью, а результат не удивил
- 29 сентября 2020
-
21:47
-
21:33
-
21:22
-
21:12
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:31
-
19:21
-
19:15
-
19:02
-
18:55
-
18:54
-
18:40
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:53
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:18
-
17:14
-
17:09
Партнерский контент