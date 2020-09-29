Арбитр Федотов: Карасёву уже психологически тяжело работать. Ему отдыхать надо

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0)

«Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не назначил пенальти в ворота «Локомотива». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге.

Но по этому моменту претензии стоит предъявлять, скорее, Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Отсудил два матчаподряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет, что ли? У Вилкова за матч оценка 7,9", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.