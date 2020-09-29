Станислав Крицюк стал игроком португальского клуба «Белененсеш»

Голкипер Станислав Крицюк перешёл в «Белененсеш», сообщает пресс-служба португальского клуба на странице в «Твиттере».

Напомним, 20 июля «Краснодар» на своём официальном сайте объявил об уходе Крицюка. Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который действовал до 31 июля 2020 года.



Крицюк выступал в составе «Краснодара» с 2016 года. За «быков» провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» пропустил 7 мячей. В августе сообщалось, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом.