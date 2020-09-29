Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти

«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти
Футбол / Англия 0

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).

На 19-й минуте встречи первый гол забил нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер. Гол стал дебютным у немецкого форварда в официальных матчах за «Челси». На 83-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела сравнял счёт. В серии пенальти удачливее оказался «Тоттенхэм».

Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Челси» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити», в финале обыгравший «Астон Виллу» (2:1).

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
29 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
5 : 4
Челси
Лондон
0:1 Вернер – 19'   1:1 Ламела – 83'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020