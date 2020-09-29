«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).



На 19-й минуте встречи первый гол забил нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер. Гол стал дебютным у немецкого форварда в официальных матчах за «Челси». На 83-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела сравнял счёт. В серии пенальти удачливее оказался «Тоттенхэм».



Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Челси» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити», в финале обыгравший «Астон Виллу» (2:1).