О’Хара: любой тренер на месте Гвардиолы был бы уволен, после трат на защитников € 440 млн

Экс-полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптона» Джейми О'Хара высказался о трансферной политике Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Любой тренер, вероятно, был бы уже уволен после того, как потратил € 440 млн на защитников и имел и имел бы при этом беспорядок в обороне. Лучшими из них были Бенджамин Менди и Эймерик Ляпорт, но проблема в том, что они склонны к травмам; они показывали блестящую игру, но их тяжело сохранять в нужной форме.

Проблема в том, что «Сити» так и не нашёл замену Винсенту Компани. Как только Компани ушёл, я сказал: «Если они не заменят его, им придется по-настоящему выживать», и они этого не сделали. Они думали, что им сойдёт это с рук, но по итогу они достаточно дорого за это заплатили», — цитирует О'Хару TalkSport.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» объявил о переходе 23-летнего португальского защитника «Бенфики» Рубена Диаша за € 68 млн.