Слуцкий: часто вспоминаю Шустикова, у него был хороший футбольный глаз

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о бывшем тренере ЦСКА Сергее Шустикове, которому сегодня могло бы исполниться 50 лет.

«Шустиков был замечательным футболистом, отличным тренером, человеком с прекрасным чувством юмора. Он очень командный во всех смыслах этого слова, человек с большой буквы. Сергей был близок мне на протяжении многих лет. Безумно жаль, что всё так сложилось и получилось. Я достаточно часто его вспоминаю. Мы вместе работали очень долгое время, с 2004 по конец 2013 года.



У него очень хороший футбольный глаз, такому не научишься, это природное. Он чётко определял моменты, связанные с индивидуальными особенностями игроков. Мы с ним ровесники, и культурологически у нас многое совпадало. Я продолжаю общаться с его сыном, Сергеем Шустиковым-младшим, у нас с ним хорошие отношения», — цитирует Слуцкого пресс-служба ЦСКА.