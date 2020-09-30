Слуцкий: часто вспоминаю Шустикова, у него был хороший футбольный глаз

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о бывшем тренере ЦСКА Сергее Шустикове, которому сегодня могло бы исполниться 50 лет.
«Шустиков был замечательным футболистом, отличным тренером, человеком с прекрасным чувством юмора. Он очень командный во всех смыслах этого слова, человек с большой буквы. Сергей был близок мне на протяжении многих лет. Безумно жаль, что всё так сложилось и получилось. Я достаточно часто его вспоминаю. Мы вместе работали очень долгое время, с 2004 по конец 2013 года.
У него очень хороший футбольный глаз, такому не научишься, это природное. Он чётко определял моменты, связанные с индивидуальными особенностями игроков. Мы с ним ровесники, и культурологически у нас многое совпадало. Я продолжаю общаться с его сыном, Сергеем Шустиковым-младшим, у нас с ним хорошие отношения», — цитирует Слуцкого пресс-служба ЦСКА.
- 30 сентября 2020
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