Вадим Евсеев: мы услышали, что республика с нами, что «Уфу» не бросят

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о тренировке команды после встречи с республиканскими властями.

«Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что её не бросят.

Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные. Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо главе республики за его заботу об «Уфе». Ждём встречу с Радием Фаритовичем, должна состояться в ближайшее время", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа», набрав в девяти турах пять очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре «Уфа» встретится с «Ротором». Матч состоится 3 октября в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.