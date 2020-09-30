«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в Кубке лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Брайтоне на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Дерек Итон.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Скотт Мактоминай, которому ассистировал Хуан Мата. На 73-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Мата с передачи Донни ван де Бека. Вскоре счёт довёл до крупного Поль Погба.

В другом матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 4:1.

В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».