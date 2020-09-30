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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в Кубке лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Брайтоне на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Дерек Итон.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Скотт Мактоминай, которому ассистировал Хуан Мата. На 73-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Мата с передачи Донни ван де Бека. Вскоре счёт довёл до крупного Поль Погба.

В другом матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 4:1.

В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминай – 44'   0:2 Мата – 73'   0:3 Погба – 80'
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Калверт-Льюин – 11'   1:1 Снодграсс – 46'   2:1 Ришарлисон – 56'   3:1 Калверт-Льюин – 78'   4:1 Калверт-Льюин – 84'
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