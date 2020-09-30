«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в Кубке лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Брайтоне на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Дерек Итон.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Скотт Мактоминай, которому ассистировал Хуан Мата. На 73-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Мата с передачи Донни ван де Бека. Вскоре счёт довёл до крупного Поль Погба.
В другом матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 4:1.
В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- 30 сентября 2020
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:33
-
21:23
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:14
-
20:06
-
19:51
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:06