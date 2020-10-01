«Всем, кто говорит, что РПЛ дно». Реакция Дзюбы на победный гол «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба эмоционально отреагировал на победный гол «Краснодара» в ворота ПАОКа в Лиге чемпионов.

«Не было офсайда, давай, родные. Молодцы. Всем, кто говорит, что РПЛ дно. Достали уже отмазываться. Браво!», — сказал Дзюба в своём «инстаграме».

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба».

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.