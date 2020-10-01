Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021: трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 1 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия, которая начнётся в 19:00 мск.
Российскую Премьер-Лигу в предстоящем розыгрыше главного еврокубкового турнира представят сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Сине-бело-голубые и «железнодорожники» заняли первое и второе место соответственно в прошлом сезоне чемпионата России и вышли в Лигу чемпионов напрямую. «Быки» в свою очередь в раунде плей-офф квалификации в двух матчах победили ПАОК (2:1, 2:1).
Перед жеребьёвкой участники группового этапа Лиги чемпионов разделены на четыре корзины.
Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).
Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).
Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).
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