Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий досрочно вернулся из аренды в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковной команды.

«По взаимному соглашению сторон расторгнуто арендное соглашение с Александром Ломовицким, который возвращается в «Спартак». Полузащитник провёл в составе красно-чёрных 8 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

28 сентября 22-летний футболист в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.



Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки».