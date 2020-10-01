Семак: никто из травмированных не занимался в общей группе перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Игра принципиальная. Всегда матчи со «Спартаком» носят особенный характер. Но это такая же игра, и за неё тоже даётся три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.

К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу.



Все команды сложные. Естественно, мы должны разбирать игру соперника, но прежде всего отталкиваться от своей игры, чтобы прогрессировать и двигаться вперёд. «Спартак» стал сильнее, практически во всех компонентах. Команда очень серьёзная. Прибавили во всём: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо", — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, защитник Деян Ловрен, полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун получили повреждения в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой».